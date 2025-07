Moradores denunciam invasões a casas e agressões durante operação na Serrinha

Moradores afirmam que foram agredidos e tiveram suas casas invadidas por policiais militares durante a operação desta terça-feira (15) no morro da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio . Questionada, a corporação não havia se posicionado sobre as denúncias até a publicação da reportagem.

Este é o segundo dia de ações na comunidade. Segundo a PM, o objetivo é enfraquecer a quadrilha que atua no trágico de drogas local. Homens do Bope (Batalhão de Operações Especiais), da tropa de Choque, do BAC (Batalhão de Ações com Cães) e de outras duas unidades atuam na região.

Um criminoso foi baleado durante a operação de hoje ao trocar tiros com agentes do Bope. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um fuzil foi apreendido com o bandido.

No alto da comunidade, os agentes encontraram duas casas que serviriam como ponto de apoio e esconderijo de traficantes durante disputas territoriais.

