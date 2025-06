Moradores denunciam onda de assaltos em Vila Maria Helena, em Caxias

Moradores denunciam uma série de assaltos no entorno da praça Pelé, no bairro Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Em um dos casos, uma trabalhadora teve o telefone levado enquanto caminhava para o ponto de ônibus, na madrugada do último dia 10.

Segundo os relatos, os criminosos ainda exigem a senha dos aparelhos para aplicar golpes. Quem vive na região afirma que a proximidade com a rodovia Washington Luís e a falta de patrulhamento facilitam a atuação dos bandidos.

