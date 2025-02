Moradores do Flamengo vivem clima de insegurança e pedem reforço policial

No bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, moradores enfrentam uma onda de assaltos e furtos. Muitos têm evitado sair de casa e deixado de frequentar pontos de lazer, como a praça São Salvador, que concentra bares e restaurantes. A vizinhança reclama da falta de patrulhamento e pede reforço policial.