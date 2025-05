Moradores enfrentam onda de assaltos na Abolição, na zona norte do Rio

Os moradores da Abolição, na zona norte do Rio de Janeiro , enfrentam uma onda de assaltos na região. Câmeras de segurança flagraram diversas ações dos criminosos no bairro. Quem mora no bairro disse que tem medo de colocar o pé para fora de casa. A vizinhança fez um apelo e pediu mais policiamento na região.

A Polícia Militar disse que os casos citado se enquadram como delitos de oportunidade, que ocorrem quando os criminosos aproveitam brechas no policiamento para cometer assaltos.

