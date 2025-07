Moradores são resgatados de incêndio em vila residencial no centro do Rio

Moradores de uma vila residencial no centro do Rio de Janeiro precisaram ser socorridos pelos bombeiros durante um incêndio. Os agentes levaram cerca de uma hora e meia para controlar as chamas.

Segundo vizinhos, o fogo teria começado em uma vela na casa onde vivem uma idosa, de 79 anos, e o neto. Mauriceia da Silva Galvão inalou fumaça e sofreu queimaduras no pé. Já o adolescente de 18 anos não se feriu.

A Defesa Civil informou que o imóvel foi interditado devido ao risco de desabamento.

