Moradores temem misterioso ataque com pedras a casas na zona norte do Rio: 'Tortura'

Casas estão sendo depredadas em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio de Janeiro . Com medo, os moradores tentam se proteger e descobrir quem é o autor do ataque a pedradas a imóveis de uma vila.

Uma moradora contou que reforçou o telhado com uma manta de alumínio e que uma pedra atingiu a cama dela. Ela teme que alguém seja ferido: "Está virando uma tortura para a gente. Eu não consigo dormir. A minha vizinha também está passando mal. Difícil".