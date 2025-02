Moradores vivem rotina de medo no Grande Méier, na zona norte do Rio de Janeiro Segundo dados do ISP, mais de 7 mil roubos foram registrados na área do 3º BPM (Méier) entre janeiro e novembro de 2024

