Motorista de aplicativo é preso por sequestrar e roubar idoso em Niterói (RJ)

O motorista de aplicativo José Diego de Oliveira Ramos, de 30 anos, foi preso por sequestrar e roubar um idoso em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro . A vítima agredida e forçada a realizar transações bancárias durante os 20 minutos em que ficou em poder dos criminosos.

O suspeito foi abordado pelos agentes do programa Segurança Presente quando estava com uma passageira no veículo. Ele confessou o crime e admitiu que teve a ajuda de comparsas.

A polícia recuperou o celular do idoso, uma máquina de cartão, R$ 600 e um simulacro de pistola. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

