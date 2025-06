Motorista de aplicativo não sabe como vai pagar casamento após ter carro furtado em São Gonçalo

Câmeras de segurança flagraram dois homens furtando o carro de um motorista de aplicativo em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro . O crime foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A seguradora estipulou um prazo de até 120 dias para o ressarcimento. O veículo era a principal fonte de renda da vítima, que está com casamento marcado para novembro.



