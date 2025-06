Motorista de aplicativo se passa por irmão e furta jóias avaliadas em R$ 60 mil de loja no Leblon

Um motorista de aplicativo usou os dados do irmão para se apropriar de jóias, avaliadas em R$ 60 mil, durante uma entrega entre lojas, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro . A responsável pela loja percebeu a alteração na rota e registrou um boletim de ocorrência.

As investigações mostraram que o nome do entregador no aplicativo não era o correto, e todas as jóias foram recuperadas e devolvidas à loja. A delegada Thayane Moraes afirmou que a rápida comunicação do crime foi essencial para a recuperação dos bens. O autor responderá por apropriação indébita, com possíveis benefícios devido à restituição dos bens antes da fase processual penal.

aqui!