Motorista foge após atropelar e matar motociclista na zona norte do Rio

Um mototaxista morreu após ser atropelado por um motorista no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio , na madrugada dessa segunda-feira (7). Durante a fuga, o condutor ainda passou por cima de parte do corpo do homem. O caso foi registrado na delegacia do Méier, a 23ª DP.

A vítima é Isaías Ribeiro do Nascimento, de 27 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Câmeras de segurança registraram o acidente. A família pede justiça.

