Mototaxista desaparece após briga com namorada na zona norte do Rio

Julio Muniz Farrapo, de 50 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (27). De acordo com as investigações, Julio sumiu após brigar com a namorada na casa dele em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro . Uma vizinha relatou que viu a mulher saindo da residência carregando uma mala pesada no dia do sumiço. Segundo a família de Julio, o casal tinha um relacionamento conturbado. Após o desaparecimento, uma mensagem suspeita foi enviada do celular de Julio pela namorada, indicando um endereço inexistente no bairro do Jacaré, na zona norte da cidade. Os familiares, preocupados, registraram o caso na 34ª DP (Bangu).