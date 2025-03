Um mototaxista está desaparecido há mais de uma semana no Rio de Janeiro . André Luiz Nascimento, de 36 anos, sumiu no dia 22 de março, após sair de casa na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste, para trabalhar.

Os familiares já procuraram André Luiz em hospitais, IML (Instituto Médico Legal) e delegacias. Parentes fizeram uma campanha nas redes sociais, mas só receberam informações falsas.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e, depois, transferido para a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros). A polícia analisa imagens de câmeras de segurança na tentativa de localizar o mototaxista.

Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), 16 pessoas, em média, desapareceram diariamente no ano de 2024. A maioria era do sexo masculino e jovem.

