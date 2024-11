Mulher aguarda por cirurgia na coluna há mais de três anos no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Morais, de 27 anos, aguarda há mais de três anos por uma cirurgia na coluna pela rede pública de saúde do Rio de Janeiro . Ela passou por um procedimento aos 17 anos devido à escoliose e desenvolveu osteomielite após engravidar. Em 2023, foi redirecionada para exames cirúrgicos e está desde maio deste ano em primeiro lugar na fila, mas o hospital não fez contato até o momento.

Ana relatou que tem dificuldades com as tarefas do cotidiano e que passa por um sofrimento desnecessário.