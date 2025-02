Mulher cai em golpe ao encomendar lembrancinhas para aniversário de um ano do filho

Uma mulher foi vítima de um golpe ao contratar a produção de lembrancinhas para o aniversário de um ano do filho. Bianca Faria ficou com um prejuízo de R$ 500. Ela havia conhecido a fornecedora pelas redes sociais.

De acordo com a vítima, a suspeita não entregou os produtos no dia combinado, mas pediu a 2ª parcela do valor combinado para remarcar a data. Após receber o depósito do valor pendente, a fornecedora bloqueou Bianca.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).