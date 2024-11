Mulher denuncia ex-companheiro e acaba presa por denunciação caluniosa no Rio Durante as investigações, os agentes descobriram que ela havia agredido o homem com uma faca após invadir sua casa

Balanço Geral RJ|Do R7 07/11/2024 - 15h54 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h54 )

