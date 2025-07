Mulher é agredida ao tentar escapar de roubo em Botafogo, na zona sul do Rio

Uma mulher foi agredida ao tentar escapar de um roubo em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro , na noite do último sábado (19). Câmeras de segurança flagraram o crime. Ela mexia no celular quando foi atacada. Ao tentar entrar no prédio, a vítima foi alcançada e teve o aparelho tomado à força.

Segundo moradores, roubos e assaltos acontecem com frequência na região. De acordo com a Polícia Civil, foram registrados 316 roubos de celulares em Botafogo até julho deste ano. O número já é maior que todo o acumulado de 2024.

