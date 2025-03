Mulher é baleada dentro do campus da Faetec, na zona norte do Rio

Uma mulher foi baleada dentro do campus da Faetec, em Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quarta-feira (12). A vítima é mãe de uma aluna de um ensino Fundamental e acabou ferida de raspão na orelha. Ela foi atingida durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos do morro do Saçu. Alcione Silva recebeu atendimento no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e já recebeu alta. Pela manhã, a instituição suspendeu as aulas para garantir a integridade física dos cerca de 3 mil alunos. Testemunhas relatam que os tiroteios são frequentes não região.



