Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Mulher é espancada até a morte por homem dentro de casa em Nilópolis

Paloma Batista de Oliveira, de 29 anos, foi agredida violentamente pelo companheiro; filho de 4 anos também sofreu agressões

Balanço Geral RJ|Do R7

Paloma Batista de Oliveira, de 29 anos, foi espancada até a morte, pelo companheiro, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, durante a noite de quinta-feira (14). Seu filho de 4 anos também foi agredido pelo homem. O laudo do IML de Nova Iguaçu indica choque hipovolêmico por ação contundente como causa da morte da mulher. A mãe de Paloma revelou que o homem tinha um comportamento possesivo e agressivo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-estado
  • Agressão
  • Feminicídio
  • Morte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.