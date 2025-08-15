Mulher é espancada até a morte por homem dentro de casa em Nilópolis

Paloma Batista de Oliveira, de 29 anos, foi espancada até a morte, pelo companheiro, em Nilópolis, na Baixada Fluminense , durante a noite de quinta-feira (14). Seu filho de 4 anos também foi agredido pelo homem. O laudo do IML de Nova Iguaçu indica choque hipovolêmico por ação contundente como causa da morte da mulher. A mãe de Paloma revelou que o homem tinha um comportamento possesivo e agressivo.



