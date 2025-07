Mulher é morta a facadas por ex enquanto dormia em Magé, na Baixada Fluminense

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Magé, na Baixada Fluminense , na madrugada desta segunda-feira (14). Lidiane Teixeira da Silva, de 39 anos, dormia no momento do crime. O filho dela, de 16 anos, também estava no imóvel e foi ameaçado, mas conseguiu fugir.

O agressor foi encontrado e preso por policiais militares. Ele estava com a camisa suja de sangue e teria confessado o assassinato aos agentes. Segundo familiares da vítima, o homem não aceitava que Lidiane se envolvesse com outra pessoa.

O relacionamento do casal durou cerca de dois anos e teria chegado ao fim há menos de um mês. Apesar disso, os dois moravam na mesma residência, mas em cômodos diferentes.

