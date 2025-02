Mulher morre ao ser atingida por bala perdida na cabeça dentro de casa no Rio

Rosilda da Silva Santos de Araújo, de 47 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida em casa durante um tiroteio na comunidade do Dique, no Jardim América, na zona oeste do Rio de Janeiro , na madrugada dessa terça-feira (28).

O tiro de fuzil entrou pela janela e feriu Rosilda quando ela caminhava em direção ao banheiro. O corpo da vítima foi sepultado no Cemitério do Caju, na segunda-feira (27). A Delegacia de Homicídios investiga a origem do disparo.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 24 pessoas já foram baleadas por balas perdidas no Rio de Janeiro este ano, sendo que sete não resistiram aos ferimentos.