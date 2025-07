Mulher presa em operação contra fornecedores de armas e drogas é ex-esposa de um dos chefes do PCC

A Polícia Civil do Rio fez uma operação contra os fornecedores de armas e drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho). Em São Paulo, os agentes prenderem Ana Lúcia Ferreira, ex-esposa de um dos chefes do PCC. Ela seria o elo entre um dos chefes do esquema e fornecedores de armas do Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, o consórcio criminoso movimentou R$ 250 milhões por meio de empresas de fachada e contas bancárias de laranjas. O Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, era o destino dos carregamentos.

Na ação. Gustavo Miranda de Jesus foi capturado na Pavuna, zona norte do Rio . Já Luiz Eduardo Greco, o Cocão, não foi encontrado e já é considerado foragido.

aqui!