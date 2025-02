Mulher que incendiou loja em shopping do RJ por vingança é presa no Espírito Santo

Daiana Gomes, de 33 anos, foi presa em Serra, no Espírito Santo, acusada de incendiar uma loja em um shopping em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense . A mulher confessou o crime e revelou que foi motivada por uma traição envolvendo a dona da loja e seu marido, que está preso. Ela ainda disse que não está arrependida, e que só "pede perdão" para as pessoas inocentes atingidas pelas chamas.

Durante a prisão, Daiana admitiu que se disfarçou de cliente para escapar sem ser identificada. Ela será transferida para o presídio feminino em Campos dos Goytacazes.