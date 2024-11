Mulher sofre ameaças após ser acusada injustamente por furto na zona norte do Rio

Amanda Ferreira Alves sofre ameaças após ser acusada injustamente de furtar uma idosa num hortifrúti de Rocha Miranda, na zona norte do Rio . Tudo começou no último sábado (9), depois que o vídeo do crime viralizou nas redes sociais. Por ter semelhanças com a suspeita, Amanda passou a ter fotos divulgadas na internet. Agora, ela tem medo de sair de casa.