Mulher tem casa metralhada por criminosos durante operação no Alemão e na Penha

Uma mulher teve a casa metralhada por criminosos durante uma operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24). O tiroteio na região matou um trabalhador que estava próximo a uma estação de BRT e deixou um policial militar baleado. A ação contra roubadores de cargas e veículos acontece no dia do aniversário do traficante Doca, um dos chefes do Comando Vermelho que atuam nas comunidades.