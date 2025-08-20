Na estreia, quadro 'Fala Librelon' apura denúncia de venda casada com garantia estendida no RJ
Danniel Librelon foi até São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para solucionar o caso de Karen Ester Eloy
O quadro Fala Librelon foi até São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para solucionar o caso de Karen Ester Eloy. A consumidora alegou ter pagado pela garantia estendida em uma compra sem seu consentimento. No episódio, Danniel Librelon explicou que a conduta se caracteriza como prática abusiva de venda casada.
