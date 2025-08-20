Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Na estreia, quadro 'Fala Librelon' apura denúncia de venda casada com garantia estendida no RJ

Danniel Librelon foi até São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para solucionar o caso de Karen Ester Eloy

Balanço Geral RJ|Do R7

O quadro Fala Librelon foi até São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para solucionar o caso de Karen Ester Eloy. A consumidora alegou ter pagado pela garantia estendida em uma compra sem seu consentimento. No episódio, Danniel Librelon explicou que a conduta se caracteriza como prática abusiva de venda casada.




