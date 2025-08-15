'Não sou bandido, por que fui baleado?', pergunta menino ao pai após ser atingido dentro de escola
Samuel, de sete anos, já recebeu alta médica, segundo a família
A criança vítima de uma bala perdida quando estava na quadra da Escola Municipal Professora Marisa Vargas, em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (14), já recebeu alta médica.
O tiro que feriu Samuel, de sete anos, atingiu as nádegas e saiu pela virilha. Ele foi levado para uma clínica da família e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital.
No momento que a criança foi baleada, ocorria um confronto armado em comunidades próximas, como Gardênia Azul e Cidade de Deus. O pai de Samuel comentou que o filho ficou se perguntando o porquê ele havia sido baleado se não era bandido. Além disso, ele também disse que Samuel está traumatizado e não quer voltar para a escola.
