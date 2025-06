No 7º dia de conflitos, morro do Juramento tem sete escolas sem aulas Traficantes do Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho travam uma disputa pelo domínio do conjunto de favelas

