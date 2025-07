Novas imagens mostram confusão que motivou prisão de Oruam

Imagens inéditas de câmeras de segurança mostram a confusão que motivou a prisão do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, na última terça-feira (22), na zona sul do Rio . O caso aconteceu durante a tentativa da polícia de apreender um menor na saída da residência do artista, no Joá, na zona oeste do Rio, na segunda (21). No vídeo, é possível ver que o cantor dá socos na janela de uma viatura descaracterizada durante o tumulto. A defesa de Oruam alegou que a ação policial extrapolou limites legais.

