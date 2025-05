Nove pessoas são presas em operação contra esquema de extorsão no camelódromo do Rio

Uma operação da Polícia Civil e do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) prendeu nove pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema que extorquia comerciantes no camelódromo no centro do Rio de Janeiro . A investigação estima que R$ 7 milhões foram movimentados com o esquema.

Segundo o MP, um advogado era o chefe do grupo. Um policial civil aposentado e um policial penal também fazem parte da quadrilha.

Os suspeitos vão responder por organização criminosa armada, extorsão qualificada, usurpação de função pública e lavagem de dinheiro.

aqui!