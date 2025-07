Oficial de Justiça tira a própria vida após estrangular esposa até a morte no Rio

O oficial de Justiça, Paulo Roberto Esteves de Mendonça, de 43 anos, estrangulou a esposa até a morte e, em seguida, tirou a própria vida na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro . O corpo Mariela Amado Vieira, de 44 anos, foi encontrado no carro da família. A pistola utilizada no crime foi apreendida e Paulo Roberto tinha registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).

De acordo com as investigações, o casal estava brigado e o homem tinha saído de casa há três semanas. Câmeras de segurança mostraram Paulo segurando Mariela nos braços, momentos antes do crime. Os agentes apuram quando o oficial de Justiça retornou a residência.

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso. O casal, junto há 21 anos, deixou dois filhos, de 10 e 16 anos.

