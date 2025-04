Oito trabalhadores permanecem internados após explosão em plataforma na Bacia de Campos

Dois trabalhadores feridos no incêndio seguido de explosão numa plataforma na Bacia de Campos, no norte fluminense , receberam alta nesta terça-feira (22). Oito ainda estão internados em um hospital no município de Macaé.

Uma das vítimas é um homem que caiu no mar e foi resgatado por uma embarcação de apoio. De acordo com informações da RECORD, ele sofreu queimaduras, está lúcido e tem o quadro de saúde estável.

Segundo a Petrobras, 176 pessoas estavam a bordo no momento da explosão, na manhã de segunda-feira (21). Ao todo, 32 funcionários precisaram de atendimento médico, entre eles 12 com queimaduras.

As causas do incêndio ainda são investigadas pela petroleira e pelo Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense). A estatal afirmou que a plataforma não produzia petróleo desde 2020.