Ônibus como barricadas, mulher baleada e jovens sequestrados marcam conflitos na Muzema Comunidades da região vivem clima tenso com disputa de traficantes e milicianos. Policiamento foi reforçado com homens do Bope e do Choque

22/10/2024 - 17h44

