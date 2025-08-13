Ônibus é atravessado por bandidos na zona oeste do Rio durante operação contra CV

Um ônibus foi atravessado na rua Edgard Werneck, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro , durante uma operação policial. Criminosos interceptaram o veículo, tomaram as chaves e fugiram para a comunidade. O motorista do ônibus relatou que foi abordado por um grupo grande e agressivo, e decidiu abrir as portas para a segurança dos passageiros.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam uma ação contra a expansão do Comando Vermelho, desde a manhã desta terça-feira (13), na Cidade de Deus e na Gardênia Azul. Durante a operação, quatro bandidos foram presos e dois criminosos morreram em confronto com os policiais. Além disso, três menores foram apreendidos.