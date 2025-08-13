Ônibus é atravessado por bandidos na zona oeste do Rio durante operação contra CV
Coletivo foi interceptado na rua Edgard Werneck, em Jacarepaguá; criminosos tomaram as chaves e fugiram para a comunidade Cidade de Deus
Um ônibus foi atravessado na rua Edgard Werneck, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação policial. Criminosos interceptaram o veículo, tomaram as chaves e fugiram para a comunidade. O motorista do ônibus relatou que foi abordado por um grupo grande e agressivo, e decidiu abrir as portas para a segurança dos passageiros.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam uma ação contra a expansão do Comando Vermelho, desde a manhã desta terça-feira (13), na Cidade de Deus e na Gardênia Azul. Durante a operação, quatro bandidos foram presos e dois criminosos morreram em confronto com os policiais. Além disso, três menores foram apreendidos.
Dois seguranças do traficante Igor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, uma das lideranças do Comando Vermelho na região, foram detidos. A busca por Matuê, que teria sido baleado durante a operação, continua em área de difícil acesso na mata.
