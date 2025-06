Operação contra 'Bonde dos Crias' prende 10 pessoas durante operação na Vila Kennedy

A Polícia Civil prendeu 10 pessoas durante uma operação na Vila Kennedy , na zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (12). Com objetivo de cumprir 23 mandados de prisão, a ação mirou o "Bonde dos Crias", aliado do Comando Vermelho.

Até o momento, já foi solicitado o bloqueio de mais de R$ 6 bilhões em bens e valores para asfixiar o grupo criminoso. Os agentes apreenderam motos com chassis adulterados foram aprendidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!