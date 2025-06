Operação da Polícia Militar no Complexo da Mangueirinha apreende fuzis e deixa traficantes mortos

A Polícia Militar realizou uma operação no Complexo da Mangerinha e no Corte 8, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Foram apreendidos sete fuzis, incluindo modelos como AK-47 e M14, além de um grande volume de drogas. Durante a ação, houve troca de tiros, resultando na morte de quatro criminosos e um ferido.

A operação, com apoio do Comando de Operações Especiais, visava combater roubos e a atuação do Comando Vermelho na região, causando significativa perda bélica e de integrantes para o grupo criminoso.

aqui!