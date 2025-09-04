Operação das Polícias Civil e Militar tenta prender chefes do TCP em Senador Camará

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar nesta quinta-feira (4) tenta prender chefes do TCP (Terceiro Comando Puro) no Complexo de Senador Camará, na zona oeste do Rio . Criminosos sequestraram ônibus para bloquear vias. Barricadas foram incendiadas.

Entre os alvos da ação está o traficante Bruno da Silva Loureiro, o “Coronel do Muquiço”, suspeito de torturar e matar a jovem Sther Barroso, de 22 anos, após um baile funk.

