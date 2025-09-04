Operação das Polícias Civil e Militar tenta prender chefes do TCP em Senador Camará
Entre os alvos da ação está o traficante “Coronel do Muquiço”, suspeito de torturar e matar a jovem Sther Barros
Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar nesta quinta-feira (4) tenta prender chefes do TCP (Terceiro Comando Puro) no Complexo de Senador Camará, na zona oeste do Rio. Criminosos sequestraram ônibus para bloquear vias. Barricadas foram incendiadas.
Entre os alvos da ação está o traficante Bruno da Silva Loureiro, o “Coronel do Muquiço”, suspeito de torturar e matar a jovem Sther Barroso, de 22 anos, após um baile funk.
