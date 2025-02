Operação desmantela quadrilha que vendia anabolizantes ilegalmente no Rio de Janeiro

A Polícia Civil, em conjunto com o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), desarticulou uma quadrilha responsável pela produção e venda clandestina de suplementos alimentares e anabolizantes. Durante a ação, 15 pessoas foram presas, incluindo o líder do grupo criminoso.

As investigações revelaram que o esquema movimentou mais de R$ 82 milhões. A quadrilha atuava em 26 estados, fabricando produtos em áreas controladas pelo tráfico de drogas. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio das contas dos envolvidos.