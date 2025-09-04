Operação em Senador Camará busca suspeitos do assassinato de jovem que não quis sair com traficante
Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa na zona oeste do Rio
A operação da Polícia Civil desta quinta-feira (4), em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, tem o objetivo de prender os suspeitos de envolvimento no assassinato brutal de uma jovem que se recusou a sair com um traficante em um baile funk.
Em 16 de agosto deste ano, a jovem Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa.
De acordo com o delegado Moysés Santana, os envolvidos já foram identificados e indiciados. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o traficante conhecido como "Coronel".
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas