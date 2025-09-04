Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Operação em Senador Camará busca suspeitos do assassinato de jovem que não quis sair com traficante

Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa na zona oeste do Rio

Balanço Geral RJ|Do R7

A operação da Polícia Civil desta quinta-feira (4), em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, tem o objetivo de prender os suspeitos de envolvimento no assassinato brutal de uma jovem que se recusou a sair com um traficante em um baile funk.


Em 16 de agosto deste ano, a jovem Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa.


De acordo com o delegado Moysés Santana, os envolvidos já foram identificados e indiciados. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o traficante conhecido como "Coronel".




