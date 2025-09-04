Operação em Senador Camará busca suspeitos do assassinato de jovem que não quis sair com traficante

A operação da Polícia Civil desta quinta-feira (4), em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro , tem o objetivo de prender os suspeitos de envolvimento no assassinato brutal de uma jovem que se recusou a sair com um traficante em um baile funk .

Em 16 de agosto deste ano, a jovem Sther Barroso dos Santos , de 22 anos, foi estuprada, torturada e deixada sem vida na porta de casa .

De acordo com o delegado Moysés Santana, os envolvidos já foram identificados e indiciados. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o traficante conhecido como "Coronel".

