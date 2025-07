Operação fecha escolas e comércio em comunidades da zona norte do Rio

Uma operação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Choque na comunidade da Serrinha, em Madureira, e no morro da Primavera, em Cavalcanti, ambas na zona norte do Rio de Janeiro , levou ao fechamento do comércio e de seis escolas das regiões. O objetivo da ação era impedir as disputas territoriais entre facções rivais e evitar a ação de criminosos nas localidades.



