Operação mira traficantes do Lins apontados como responsáveis pela morte de médica da Marinha no Rio

Uma operação policial no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (12), mirou traficantes apontados como responsáveis pela morte da médica da Marinha Gisele Mendes. Os alvos principais eram o autor do disparo e o chefe do tráfico de drogas local. Durante a ação, outros dois homens foram presos.

Segundo polícia, os procurados são responsáveis por outros crimes na região. Além disso, o dinheiro ilícito é utilizado para financiar a vida de luxo de criminosos e suas famílias.

