Operação no Rio e em SP prende 7 criminosos que furtavam cabos subterrâneos

Uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro e em São Paulo prendeu sete criminosos envolvidos no furto de cabos subterrâneos. O material era revendido para empresas de reciclagem ligadas à quadrilha . Os lucros eram divididos entre o grupo criminoso e traficantes. Os crimes aconteciam de madrugada com a escolta de homens armados, inclusive com o uso de caminhões para puxar os fios de cobre.

Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 200 milhões em contas e de bens dos investigados.



