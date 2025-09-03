Operação que prendeu TH Joias tem como alvos delegado da PF, ex-secretário e PMs

O deputado estadual TH Joias está entre os 15 presos numa operação policial no Rio de Janeiro desta quarta-feira (3). O parlamentar era o principal alvo da ação que investiga tráfico internacional de armas e drogas e importação de equipamentos antidrone. Ele é apontado como intermediador da facção criminosa Comando Vermelho .

Além de TH Joias, a polícia também mirou o assessor parlamentar Luiz Eduardo Cunha. Segundo a investigação, ele era quem ensinava para os criminosos como usar os equipamentos antidrone.

Outro capturado foi um homem conhecido como "Índio do Lixão", apontado como um dos líderes do Comando Vermelho. A esposa dele foi nomeada para um cargo na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) por TH Joias.

Segundo a polícia, o grupo criminoso atuava de forma infiltrada em diferentes organizações públicas. Além de TH Joias, as investigações apontam a participação de um delegado da Polícia Federal, um ex-secretário do estado e também policiais militares.

A operação de hoje contou com a participação de agentes das polícias Federal e Civil e do Ministério Público Estadual. O TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) determinou o bloqueio de bens dos envolvidos que, somados, chegam a R$ 40 milhões.

A investigação apura os crimes de tráfico de drogas e armas, corrupção e lavagem de dinheiro.