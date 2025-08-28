Passageiros sofrem com atrasos e mudança de rota após tiro interromper a circulação de trens

Passageiros se atrasaram e precisaram mudar suas rotas após um tiro atingir a rede aérea e interromper a circulação dos trens no ramal Belford Roxo, na manhã desta quinta-feira (28). O confronto em Costa Barros, na zona norte do Rio , envolveu facções rivais. O tiroteio deixou um traficante morto. Além disso, moradores de Barros Filho ficaram sem luz devido aos disparos que danificaram transformadores.



