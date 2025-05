Os cariocas já podem tirar os casacos do armário. A passagem de uma frente fria está mudando o tempo do Rio de Janeiro . A massa de ar frio é considerada uma das mais intensas do ano. Na sexta-feira (30), a temperatura máxima deve ficar entre 22 °C de 23 °C. O sol deve voltar aparecer no fim de semana.



