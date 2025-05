Patrulha Maria da Penha chega a 800 prisões no Rio de Janeiro

Com a captura de um homem por descumprimento de medida protetiva na Baixada Fluminense, a Patrulha Maria da Penha alcançou 800 prisões no estado do Rio de Janeiro .

Criado há seis anos, o programa já realizou mais de 366 mil atendimentos e acolheu cerca de 97 mil mulheres em situação de risco.

Somente nos primeiros quatro meses deste ano, 77 prisões foram feitas, sendo 63% delas por descumprimento de medida protetiva.

Para ampliar a proteção, a PM lançou o aplicativo Rede Mulher, que permite acionar uma patrulha e acessar assistência especializada.

