Personal trainer é encontrada morta em casa no RJ; marido é agredido ao ser levado para depor

A personal trainer Ilines Silva, de 31 anos, foi encontrada morta em casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) confirmou que a causa foi estrangulamento.

O marido de Ilines foi levado à delegacia para prestar depoimento. Parentes revoltados agrediram o homem na chegada à delegacia.

A família da vítima aponta o marido dela como principal suspeito do crime. Segundo parentes, Ilines chegou a contar para a irmã que havia sido agredida por ele. Em áudios, ela relatou as violências e pediu ajuda para procurar a polícia.

Ainda de acordo com familiares, a personal trainer já estava com as malas prontas para sair de casa, quando o marido avisou que ela estava morta.