PM lança operação para combater onda de assaltos no Grande Méier

O governo do Rio de Janeiro implementou nesta quinta-feira (6) a operação Impacto, que tem o objetivo de combater o aumento de assaltos nos 23 bairros da região do Grande Méier, na zona norte .

Ao menos 250 policiais militares devem reforçar o patrulhamento 24 horas por dia, em viaturas e motocicletas. De acordo com a corporação, os agentes vão atuar, principalmente, nas localidades com os maiores índices de violência.

A ação vai contar com um drone que identifica possíveis criminosos e placas de automóveis. As informações serão enviadas em tempo real para um carro de comando e controle.

De acordo com a polícia, a operação vai permanecer na região por tempo indeterminado e será realizada em outras regiões do estado, a partir do monitoramento de migração dos criminosos para outras localidades.