Balanço Geral RJ

PM ocupa Complexo da Pedreira após saque a carga de carnes

A ação tem o objetivo de prender os responsáveis pelo roubo da mercadoria avaliada em cerca de R$ 1 milhão

Balanço Geral RJ|Do R7

A Polícia Militar iniciou uma ocupação no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (7). A ação ocorreu após um flagrante de saque a uma carga de carnes na região conhecida como Bin Laden. A polícia tenta prender os responsáveis pelo roubo da carga avaliada em cerca de R$ 1 milhão.


O cerco envolveu quatro batalhões da PM e impactou a rotina local. Três linhas de ônibus tiveram a circulação alterada e os intervalos dos trens no ramal Belford Roxo foram prolongados em uma hora.


A área também enfrenta uma intensa disputa entre as facções o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro).




