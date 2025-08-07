PM ocupa Complexo da Pedreira após saque a carga de carnes
A ação tem o objetivo de prender os responsáveis pelo roubo da mercadoria avaliada em cerca de R$ 1 milhão
A Polícia Militar iniciou uma ocupação no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (7). A ação ocorreu após um flagrante de saque a uma carga de carnes na região conhecida como Bin Laden. A polícia tenta prender os responsáveis pelo roubo da carga avaliada em cerca de R$ 1 milhão.
O cerco envolveu quatro batalhões da PM e impactou a rotina local. Três linhas de ônibus tiveram a circulação alterada e os intervalos dos trens no ramal Belford Roxo foram prolongados em uma hora.
A área também enfrenta uma intensa disputa entre as facções o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro).
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas