PM ocupa Complexo da Pedreira após saque a carga de carnes

A Polícia Militar iniciou uma ocupação no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (7). A ação ocorreu após um flagrante de saque a uma carga de carnes na região conhecida como Bin Laden. A polícia tenta prender os responsáveis pelo roubo da carga avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

O cerco envolveu quatro batalhões da PM e impactou a rotina local. Três linhas de ônibus tiveram a circulação alterada e os intervalos dos trens no ramal Belford Roxo foram prolongados em uma hora.

A área também enfrenta uma intensa disputa entre as facções o CV (Comando Vermelho) e o TCP (Terceiro Comando Puro).

aqui!