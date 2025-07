PM preso na avenida Brasil usava carro flagrado em comboio de milicianos do Catiri

O sargento da Polícia Militar preso nessa quarta-feira (30) na avenida Brasil, altura de Deodoro, na zona oeste do Rio , dirigia um carro flagrado num comboio de milicianos na comunidade do Catiri , em Bangu, no último sábado (26).

Jorge André Felix era monitorado por agentes da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ele não reagiu à abordagem.

O veículo é roubado e estava com as placas clonadas. Com o policial foram apreendidas quatro pistolas, uma submetralhadora, munições e carregadores. Segundo a Polícia Civil, o PM havia acabado de deixar uma região do Complexo da Maré chefiada pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

De acordo com o delegado Álvaro Gomes, há investigações que indicam um apoio entre da facção criminosa aos milicianos do Catiri. A região é alvo de uma disputa entre paramilitares e bandidos do Comando Vermelho há cerca de dois anos. Cerca de 50 pessoas morreram nesse período.

aqui!